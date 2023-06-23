В Омске 16-летний школьник погиб от удара током во время ремонта компьютера

В Омске 16-летний мальчик погиб от удара током во время ремонта компьютера. Об этом сообщает портал Фонтанка со ссылкой на региональный СК.

Школьник хотел починить старый компьютер, который не был выключен из сети. По предварительным данным, произошло короткое замыкание. Тело 16-летнего подростка обнаружила в его комнате мама.

На данный момент возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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