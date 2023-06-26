В Ленобласти 7-летний мальчик упал с велосипеда на металлический штырь и умер

В Ленинградской области, поселке Котельский, погиб семилетний мальчик. Он получил смертельную травму во время катания на велосипеде. Об этом сообщает издание kp.ru.

По информации источника, ребенок разъезжал по местности на двухколесном транспорте, пока в какой-то момент не смог объехать препятствие, а именно металлический штырь, торчащий из земли. В итоге несовершеннолетний упал и приземлился прямо на острый предмет.

Мальчика немедленно госпитализировали. В больницу он поступил вечером 25 июня с проникающим колотым ранением левого бедра. При этом его состояние оценивали, как тяжелое, поэтому поместили в реанимацию. Медики до последнего пытались спасти ему жизнь, но все оказалось тщетно. Ребенок скончался в клинике спустя почти час после поступления.

Ранее 14-летний подросток погиб в Красноярском крае. Он гулял вместе с товарищем по заброшенному зданию, и в какой-то момент на него рухнула бетонная плита. Школьник получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью.