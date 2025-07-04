В Подольске женщина умерла после операции по увеличению груди

В частной клинике Подольска пациентка умерла после операции по увеличению груди. Подробности сообщает СК Подмосковья.

Женщине сделали операцию по увеличению груди. После хирургического вмешательства пациентка не вышла из состояния наркоза. Врачи пытались ее реанимировать, но россиянка скончалась.

В настоящий момент следователи осматривают место происшествия и допрашивают сотрудников клиники. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

До этого похожая история произошла в Санкт-Петербурге. Женщина скончалась после пластической операции на животе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Также мы писали, что петербурженка умерла через 19 дней после двух пластических операций.