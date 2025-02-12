Петербурженка сделала две пластические операции и умерла через 19 дней

В Петербурге умерла 53-летняя женщина, которая сделала две пластические операции. С момента пластики прошло 19 дней.

О смерти сообщает 78.ru.

Россиянка почувствовала себя плохо на работе: появились слабость, она стала задыхаться. У женщины наступила клиническая смерть в присутствии медиков.

Источник сообщает, что реанимировать ее не удалось – петербурженка скончалась.

Известно, что 24 января женщина сделала две операции. Ей выполнили подтяжку груди и пластику живота.

Ранее сообщалось, что гражданка Норвегии сделала пластику в клинике хирурга Тимура Хайдарова. После этого у женщины началось гнойно-септическое заболевание, разошлись швы. До этого после пластической операции умер продюсер Петр Гаврилов.