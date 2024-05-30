В подмосковном храме прихожанин зарезал работницу трапезной

В подмосковном Сергиевом Посаде мужчина накинулся с ножом на работницу трапезной православного храма Петра и Павла. Об этом пишет издание Regions.

По информации источника, ЧП произошло 30 мая в 11:00. Неадекватный прихожанин накинулся на работницу трапезной и ударил ее ножом не менее 13 раз. От полученных травм пострадавшая скончалась.

В настоящий момент нападавший задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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