Российского охранника задержали за регулярное развращение школьницы

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали охранника, который подозревается в регулярном развращении 14-летней школьницы. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, правоохранители придерживаются версии, что 40-летний ранее не судимый мужчина неоднократно совершал в отношении несовершеннолетнее развратные действия в подъезде дома и других неустановленных местах. Злоумышленник развращал девочку-подростка в период с 1 октября 2023 года по 27 мая 2024-го.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого, его поместили в изолятор.

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