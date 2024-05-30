Российский аферист выманил у товарища 49 млн рублей просьбами о помощи

В Москве сотрудники полиции задержали афериста, который обманул доверчивого товарища на 49 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным правоохранителей, преступник на протяжении года путем обмана выманивал у приятеля деньги. Однажды злоумышленник попросил у друга деньги в долг якобы на лечение отца, а в другой раз занял средства на развитие малого бизнеса. Позднее он также просил одолжить средства на различные нужды предпринимательства, которые могли бы помочь в кратчайшие сроки вернуть всю сумму займа.

В итоге потерпевший решил обратиться в полицию. Общая сумма материального ущерба превысила 49 млн рублей.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее мы писали, что в Москве фитнес-тренер зарезал бизнесмена, избил девушку и устроил резню в супермаркете.

Также сообщалось, что в центре Москвы обнаружили тело 41-летней женщины без глаз и одного уха.