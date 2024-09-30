В подмосковной школе ученик обмочился из-за отказа учителя отпустить его с урока

В подмосковном Одинцове четвероклассник обмочился прямо в классе из-за отказала преподавателя отпустить его с урока. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло на прошлой неделе в одной из школ города. Во время урока 11-летний мальчик попросился в уборную, однако классный руководитель – 35-летняя женщина – запретила. В итоге школьник обмочился на глазах у одноклассников.

После произошедшего у четвероклассника температура, в настоящий момент он находится на больничном. Мать мальчика уже обратилась в прокуратуру, дело передали в суд.

Родители учащихся рассказали, что это не первая подобная выходка педагога. Так, из-за отсутствия в школе уборщиц женщина принуждает к труду детей-аллергиков, сама принимает решение о том, кому идти на госэкскурсии, а кому нет, регулярно конфликтует с родителями.

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