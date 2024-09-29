Проводник поезда «Москва — Новочеркасск» домогался до пассажирки с ребенком

25 сентября проводник поезда «Москва — Новочеркасск» домогался до пассажирки. Подробности приводит Telegram-канал «BAZA».

По данным источника, проводник Владимир несколько часов уговаривал девушку на совершение развратный действий. После того, как поезд выехал за пределы Московской области, пассажирке пришло сообщение от неизвестного абонента с просьбой подойти к нему в купе. Девушка заподозрила что-то неладное.

Мужчина сразу же признался в сообщениях в своей симпатии к девушке и заявил ей о своих одноразовых планах на нее. Из опубликованных девушкой скриншотов переписки ясно, что отказ не удовлетворил Владимира и что его даже не остановило ее семейное положение. Мужчина не растерялся и стал предлагать пассажирке за это деньги.

Через какое-то время проводник зашел к девушке в купе и выхватил у нее телефон, чтобы заманить к себе. Когда пассажирка пришла к нему, он попытался закрыть дверь и продолжил ее убеждать. Источник сообщает, что спастись девушке удалось благодаря своей дочери, которая начала громко кричать и капризничать за мамой. Тогда мужчина испугался и сразу же отпустил ее, а для подстраховки заблокировал во всех социальных сетях.

Девушка не растерялась и рассказала своему возлюбленному о домогательствах проводника. Ее молодой человек уже сообщил об этом в полицию.

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