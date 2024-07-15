В Кудинском карьере в Подмосковье взорвался катер с детьми. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, накануне днем 69-летний мужчина подъехал на водном транспорте к двум отдыхающим на берегу Кудиновского карьера семьям. Он предложил прокатить на катере детей, самому старшему из которых было девять лет. Отправиться на прогулку решились женщина и трое школьников.

Однако в ходе поездки в районе моторного отсека катера прогремел взрыв, после чего детей обдало огнем. У девочек-сестер зафиксировали ожоги второй степени. Сильнее всего пострадал девятилетний мальчик — он сидел прямо у мотора. У несовершеннолетнего обгорело 10% тела, включая ухо, часть лица и руку.

В настоящий момент выясняются причины произошедшего. С владельцем катера в настоящий момент общаются сотрудники полиции.

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