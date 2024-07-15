В Евпатории 26 детей попали из лагеря в больницу с норовирусом. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора республики Крым и Севастополя.

В детском оздоровительном лагере были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. На данный момент госпитализированы 26 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное. По информации источника, в лагере выявлена норовирусная инфекция. Отмечается, что при организации питания и питьевого режима были нарушены санитарные нормы. Также распространению инфекции поспособствовало несвоевременная изоляция первых заболевших.

На данный момент в лагере проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Также идет эпидрасследование.

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