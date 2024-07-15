Артист цирка сорвался на велосипеде с каната и погиб

В Ростове-на-Дону артист цирка Демидовых сорвался с каната и погиб. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист умер прямо во время выступления. Умерший — 44-летний каскадер из Колумбии. Он ехал на велосипеде по канату без страховки. Каскадер упал с четырех метров и приземлился на голову. Циркача экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, его жизнь не удалось спасти.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В цирке работают следователи.

Ранее в цирке «Счастье» Калужской области медведица напала на дрессировщика. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что пять рожениц на последних сроках застряли в лифте в московском роддоме.