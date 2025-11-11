В Подмосковье врачи удалили пипетку из мочевого пузыря 45-летнего мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

В урологическое отделение Красногорской больницы поступил мужчина с жалобами на боли внизу живота. После обследования врачи выявили, что у пациента в мочевом пузыре находится твердый продолговатый предмет. По словам россиянина, он не знает, как пипетка попала в его организм, и не помнит деталей произошедшего.

Врачи провели ему операцию, в ходе которой был удален предмет без осложнений. Мужчину готовят к выписке.

«К счастью, серьезных травм мы не обнаружили, а пипетка успешно была удалена с помощью эндоскопа», — сообщил хирург клиники.

Ранее врачи вырезали грыжу 48-летнему жителю Находки, который 20 лет терпел боль в паху. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что у подростка из Москвы едва не взорвалась почка из-за ошибок врачей.