Терпел боль в паху 20 лет: россиянин едва не лишился части кишечника из-за огромной грыжи

Врачи в Приморском крае помогли жителю Находки, который 20 лет проходил с грыжей. Мужчина терпел боль и пытался самостоятельно разобраться с проблемой, передает Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, 48-летний россиянин окончательно разочаровался в самолечении и обратился к специалистам. Врачи при диагностике обнаружили у пациента с болью в паху припухлость размером 10 сантиметров.

У мужчины могла начаться гангрена в любой момент, так как около метра кишечника было пережато. В итоге россиянина прооперировали. Благодаря хирургическому вмешательству медикам удалось удалить шишку и вернуть все органы на свои места. Сейчас пациенту уже ничего не угрожает.

