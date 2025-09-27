У подростка из Москвы едва не взорвалась почка из-за ошибок врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мать 15-летнего подростка рассказала, что мальчик обратился к врачам московской клиники несколько месяцев назад с жалобами на почки. У ребенка были проблемы с выходом мочи. В итоге подростку провели операцию, соединив мочеточник с мочевым пузырём.

Однако уже после процедуры мальчик пожаловался на сильные боли. Врачи, впрочем, заявили, что это нормально. Спустя несколько месяцев боль стала невыносимой — после госпитализации выяснилось, что мочеточник зарос, а почка не могла выводить отходы. Тогда врачи вывели трубку через прокол в спине, чтобы урина могла выходить.

Но и после этого состояние мальчика продолжило ухудшаться. В третий раз врачи уже другой клиники обнаружили внутри органов две забытые трубки — медики извлекли предметы. Сейчас мать мальчика судится с врачами, требуя выплатить 100 миллионов рублей компенсации.

