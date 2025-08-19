В Подмосковье врачи спасли 16-летнего подростка с пулей в сердце. В него случайно выстрелили друзья из пневматического пистолета. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 16-летнего подростка с проникающим ранением груди экстренно привезли в Детский центр им. Рошаля. Медики обнаружили пулю в полости перикарда — наружной оболочки сердца. Пострадавшего отправили на срочную операцию.

Хирурги работали в миллиметрах от жизненно важных сосудов и органов. Особенно сложно, по словам врачей, было оперировать в условиях постоянного движения сердца. В итоге пулю удалось извлечь без единого разреза.

На данный момент подросток в стабильном состоянии.

