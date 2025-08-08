Нетрезвый мужчина «поймал» две пули в ногу из-за замечания о собаке

В Санкт-Петербурге мужчина получил две пули в ногу из-за замечания о собаке. Об этом пишет Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Инцидент произошел на улице Моисеенко накануне вечером, когда петербуржец вышел на уличу, чтобы выгулять своего питомца. Один прохожий, находящийся в нетрезвом состоянии, сделал ему замечания по поводу отсутствия на собаке намордника. Сообщается, что помимо слов мужчина угрожал хозяину животного «розочкой» от разбитой бутылки.

В ответ на это собачник достал травматический пистолет и использовал его в качестве самозащиты. В ходе начавшейся небольшой погони, убегая, он сделал несколько выстрелов, дважды попав преследователю в ногу.

После этого мужчина с собакой попытался скрыться, однако полиция быстро его задержала. Его привлекли к административной ответственности, оружие изъяли. Не исключается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как на Ямале пьяная женщина избила директора школы из-за «низкооценивающего» взгляда.