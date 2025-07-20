В Петербурге 15-летний подросток ходил с пулей в глазу, боясь реакции родителей

15-летний подросток в Санкт-Петербурге получил пулю в глаз от приятеля и проходил с ней несколько дней. Об этом сообщает в своем Telegram-канале городское ГУ МВД.

Как пояснили правоохранители, 15-летний школьник несколько дней назад баловался со своим другом в квартире одного из домов по улице Дмитрия Устинова. Товарищ выстрелил в подростка из пневматического пистолета и попал прямо в глаз.

После случившегося пострадавший не говорил о случившемся родителям и несколько дней проходил с повязкой на глазу. Только спустя несколько дней юноша понял, что нужно обратиться к врачам. Подростка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту инцидента проводится проверка.

До этого похожая ситуация произошла в Приморье. 13-летний мальчик получил пулю в глаз из пневматического пистолета на первом свидании. Спасти орган зрения не удалось.