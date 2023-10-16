В Подмосковье врачи достали из уха женщины живого таракана

Подмосковные медики достали из уха женщины живого таракана. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

40-летняя местная жительница приехала в больницу с жалобой на шумы в левом ухе. Во время беседы со врачами она настаивала на том, что внутри ее уха кто-то шевелится.

Специалисты сильно удивились, заметив в наружном слуховом проходе живого таракана. Они удалили животное с помощью микрохирургических ушных щипцов. Каким образом насекомое попало в ухо пациентки, пока неизвестно.

На данный момент жизни женщины ничто не угрожает, ее уже отправили домой.

Похожий случай произошел в Астрахани. Врачи достали из глаза десятилетнего ребенка личинку мухи. Как оказалось, насекомое отложило ее, пока мальчик гулял на улице.

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