В Астрахани муха отложила личинку в глазу 10-летнего мальчика

В Астрахани врачи достали из глаза десятилетнего мальчика личинку мухи. Насекомое отложило ее, когда ребенок гулял на улице. Об этом сообщали в Телеграм-канале Областной детской клинической больницы.

Как стало известно, школьник играл во дворе, когда в его глаз неожиданно залетела муха. Он не придал этому особого значения, просто смахнул ее и продолжил заниматься своими делами. Однако спустя время дискомфорт не прошел, а только усилился. Вечером ребенок уже мучился от боли, поэтому было решено обратиться за помощью.

В клинике мальчика осмотрели медики и обнаружили, что у него на роговице находилась подвижная личинка, которая появилась из отложенного яйца мухи. Как отметили врачи, повезло, что она не проникла в более глубокие слои, иначе пришлось бы проводить более серьезное лечение.

На данный момент глаз ребенка уже чист. Сейчас он находится дома.

Ранее в Челябинске врач спасла первоклассника, который сделал себе линзу из игрушки поп-ит. При этом сам маленький пациент так и не признался, что самостоятельно вставил кружочек в свой глаз.