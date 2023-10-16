Житель Набережных Челнов забил до смерти соседа за плохое содержание квартиры

В Набережных Челнах мужчина убил соседа, с которым вместе снимал квартиру, из-за того, что тот плохо содержал жилое помещение. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, приятели – 31-летний и 56-летний мужчины – вместе платили за апартаменты на Московском проспекте. 15 октября они сильно поссорились. Выяснилось, что одного из них не устаивало то, как обращается с квартирой другой. При этом неизвестно, что именно не нравилось россиянину.

В итоге конфликт перерос в драку, в ходе которой челнинец забил до смерти товарища. Пострадавший получил слишком тяжелые травмы, не совместимые с жизнью.

Известно, что после случившегося нападавший просто выволок окровавленное тело в коридор и оставил его там рядом с входной дверью. Другие обстоятельства все еще выясняются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Перми водитель автобуса жестоко избил пассажира. Очевидцы рассказали, что мужчина был пьян и сам провоцировал на драку. А после получения побоев он не стал обращаться в полицию.