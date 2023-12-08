В Подмосковье врача-психиатра заподозрили в халатности, приведшей к суициду

В подмосковном Подольске врач-психиатр подозревается в халатности, которая привела к самоубийству ее пациента. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, 33-летняя медик консультировала 19-летнего юношу еще в 2021 году. Молодой человек обратился к врачу за консультацией из-за тяжелого психического состояния. Консультации с психиатром проходили по видеосвязи через мессенджер, но какой-либо прогресс в лечении отсутствовал. В конце декабря россиянина обнаружили мертвым в подъезде дома на севере Москвы. По характеру травм стало понятно, что юноша совершил суицид.

По версии следствия, врач проявила халатность, проводя консультации с парнем лишь по телефону и не организовав очную встречу. В настоящий момент ее отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что в Саратовской области пьяный мужчина избил врачей скорой помощи по пути в больницу.

Также мы писали, что в Подмосковье врачи удалили из живота 33-летней женщины 15 миом.