Под Саратовом пьяный мужчина избил сотрудников скорой помощи

В Саратовской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил врачей скорой помощи по пути в больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по российскому региону.

Уточняется, что ЧП произошло накануне вечером в городе Энгельс. 40-летний местный житель нанес побои сотрудникам бригады скорой медицинской помощи, пока его доставляли в больницу для последующей госпитализации.

В отношении дебошира правоохранители составили протокол по административному правонарушению – «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

В настоящий момент полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее в Уфе пьяный местный житель избил лопатой 71-летнюю пенсионерку.

Также сообщалось, что в Москве избили подростка, кинувшего в прохожего петарду.