В Подмосковье врачи удалили из живота 33-летней женщины 15 миом. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

Пациентка поступила в медицинское учреждение с лейомиомой матки. Ее живот был сильно увеличен: казалось, что она находится на 20 неделе беременности.

Врачи провели жительнице Подмосковья операцию, во время которой ей удалили 15 миом. При этом женщине удалось сохранить репродуктивную функцию. На данный момент здоровью пациентки ничего не угрожает. Через 6 месяцев после операции она пришла на осмотр, в ходе которого новых миом не было выявлено.

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