В Подмосковье во время драки женщина откусила ухо мужчине без одежды

В Подмосковье женщина откусила ухо мужчине без одежды во время драки. Об этом сообщает 360.ru.

В распоряжение источника попали кадры уличной драки в Лобне. На них заметно, как женщина набросилась на мужчину, толкнула на асфальт, нанесла несколько сильных ударов по голове и откусила ухо. Пострадавший, который был без одежды, потерял много крови. Его госпитализировали.

Жительницу Подмосковья задержали сотрудники Росгвардии.

На данный момент обстоятельства конфликта выясняются.

