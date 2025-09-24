В Петербурге мигрантка избила 70-летнюю пенсионерку из-за кормления кота

В Петербурге мигрантка избила пенсионерку зонтом и бросила в нее булыжник. Причиной такой реакции стало кормление кота пожилой женщиной.

Подробности сообщает 78.ru.

Пенсионерка более 10 лет подкармливает животных, ищет для них хозяев, отдает на передержку. Недавно такой питомец появился в доме на Светлановском проспекте – 70-летняя женщина оказывала ему помощь, как и другим четвероногим.

23 сентября мигрантка избила женщину: она решила, что из-за котов в подъезде запах, и часто выкидывала оставленную для животных еду.

Примечательно, что приезжая недавно появилась в доме. После избиения россиянка обратилась с заявлением в полицию.

«Она меня зонтом била — от спиц у меня на носу ссадина большая, на руке, на пальцах. И от булыжника, который она в меня кинула, гематома на плече», - рассказала пенсионерка изданию.

