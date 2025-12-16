В Подмосковье школьник с ножом напал на учеников и взял в заложники

В Подмосковье школьник с ножом напал на учеников и взял одного из них в заложники. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, на элитную школу Подмосковья было совершено нападение. Ученик в балаклаве ранил ножом троих сверстников и охранника, когда тот пытался его задержать. Также злоумышленник взял одного человека в заложники и заперся с ним в кабинете.

В результате нападения есть погибший, который получил смертельное ранение.

В распоряжение источника попали кадры с эвакуации школьников. Дети выбегали из заведения без верхней одежды. На месте происшествия работают экстренные службы и медики.

Отмечается, что нападавший задержан. Кабинет, в котором он заперся с ребенком, взяли штурмом. Предварительно, заложник не пострадал.

