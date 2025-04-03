Опубликовано 03 апреля 2025, 16:021 мин.
В Перми пьяный подросток с оружием напал на гастроном ради 168 плиток шоколада
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В Перми 15-летний вооруженный подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на гастроном с целью украсть 168 плиток шоколада. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК по Пермскому краю.
По данным следствия, вечером 29 марта юноша пришел в магазин с пневматическим пистолетом и попытался похитить сладости на общую сумму 17 тыс. рублей. Продавщице он угрожал оружием.
«Однако его действия были пресечены неравнодушным посетителем магазина, который обезвредил и задержал злоумышленника», — рассказали в беседе с каналом следователи.
Преступник в настоящее время находится под домашним арестом. Он признал вину и ожидает предъявления обвинения.
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