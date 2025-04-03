В Перми пьяный подросток с оружием напал на гастроном ради 168 плиток шоколада

В Перми 15-летний вооруженный подросток в состоянии алкогольного опьянения напал на гастроном с целью украсть 168 плиток шоколада. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на СК по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 29 марта юноша пришел в магазин с пневматическим пистолетом и попытался похитить сладости на общую сумму 17 тыс. рублей. Продавщице он угрожал оружием.

«Однако его действия были пресечены неравнодушным посетителем магазина, который обезвредил и задержал злоумышленника», — рассказали в беседе с каналом следователи.

Преступник в настоящее время находится под домашним арестом. Он признал вину и ожидает предъявления обвинения.

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