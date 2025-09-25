В Иркутской области школьник напал с ножом на одноклассника во время урока

В Иркутской области 14-летний подросток напал на одноклассника прямо во время урока. Пострадавший выжил, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, у мальчиков был конфликт, который продолжался длительное время. Однако причина, по которой они выясняли отношения между собой, не уточняется. 25 сентября один из подростков решил напасть на другого в школе, поэтому пронес с утра в учебное заведение нож. Достал оружие несовершеннолетний на одном из уроков. Он напал на одноклассника, но не уточняется, нанес ли ему раны.

После случившегося мальчика, который пронес в школу нож, задержали. Возбуждены уголовные дела по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство».

