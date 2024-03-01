В Подмосковье школьник ранил 14-летнего одноклассника ножом и гантелей. Об этом сообщает mk.ru.

По информации источника, драка между подростками произошла в Талдомском городском округе Московской области. Школьники вышли на прогулку, однако внезапно между ними возник конфликт. Причиной ссоры стало внимание девушки. Тогда подросток набросился на ровесника с гантелей и ножом, причинив ему многочисленные ранения.

Потерпевшего экстренно госпитализировали в местную больницу. Врачи обнаружили у него ножевые ранения и травму головы.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось о том, что в Смоленской области 14-летний подросток набросился с битой на ребенка и жестоко избил. Потерпевший был доставлен в нейрохирургическое отделение местной больницы. Подробности смотрите в этой новости.

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