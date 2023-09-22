В Смоленской области 14-летний подросток проломил череп ребенка битой

В Смоленской области, поселке Озерный, 14-летний подросток набросился с битой на ребенка и жестоко избил. После случившегося мальчика доставили в нейрохирургическое отделение местной больницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, разборки восьмиклассник решил устроить в родительском гараже. Из-за чего именно разгорелся конфликт, пока неизвестно. Но в ходе него несовершеннолетний серьезно покалечил оппонента. Бейсбольной битой он проломил ребенку череп.

Пострадавшего после избиения госпитализировали. Врачи выявили у него ряд переломов, а также ушиб мозга. На данный момент о состоянии маленького пациента нет информации.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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