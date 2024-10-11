В Подмосковье семейную пару расстреляли во время прогулки с собакой

В Мытищах семейную пару расстреляли, когда они гуляли с собакой. Женщина выжила, мужчину спасти не удалось.

Накануне вечером на 1-й Садовой улице 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий гуляли с псом. Неожиданно появился человек с оружием, выстреливший в пару пять раз. У мужчины — три огнестрельных ранения, а его супруге удалось убежать. Ирину подобрал случайный таксист и увез в больницу, сообщает Telegram канал Mash.

Выяснилось, что на семейную пару напал их сосед, которого нашли мертвым неподалеку. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Следком Подмоковья возбудил уголовное дело, на месте работают следователи.

До этого в Новом Уренгое школьник выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета в стенах учебного учреждения. Оружие подросток приобрел на маркетплейсе.

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