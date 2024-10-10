Подросток принес в школу пневматический пистолет и выстрелил в одноклассницу

Школьник выстрелил в одноклассницу из пневматического пистолета в стенах учебного учреждения. Все произошло в Новом Уренгое. Как сообщил источник в разговоре с 360.ru, подросток купил оружие на маркетплейсе. СК по ЯМАО возбудил дело после инцидента.

Отмечается, что ученик не хотел стрелять в девочку, произошла случайность.

«Пистолет он по приколу приносил, это пневматический пистолетик, прямо заказываешь и спокойно забираешь там. Но он не специально. Он щеку прострелил ей и все», — сообщил источник.

По информации Telegram-канал Ural Mash, 10 октября подросток случайно нажал на курок, пуля отскочила от пола и попала в школьницу. У нее появилась рана на лице. Девочку доставили в медучреждение, но госпитализация не понадобилась.

В Следственном комитете по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили о возбуждении уголовного дела. Глава Нового Уренгоя Антон Колодин в соцсетях обозначил, что будет выяснено – почему пистолет попал в школу, когда там должны быть пост охраны и рамки металлодетектора.

«Правоохранители выясняют все обстоятельства. Сделаем все, чтобы подобное не повторилось», — написал он.

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