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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 20 марта 2024, 16:47
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В Подмосковье рухнул лифт с четырьмя людьми

В Люберцах недавно установленный лифт упал вместе с четырьмя людьми.
В Подмосковье рухнул лифт с четырьмя людьми

© Freepik

В подмосковных Люберцах вместе с пассажирами упал установленный несколько месяцев назад лифт. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в многоэтажке на Октябрьском проспекте. В момент падения в подъемнике находились четыре пассажира. На седьмом этаже лифт начал подергиваться, а затем сорвался с третьего на нулевой этаж. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснилось, что жильцы дома регулярно жаловались на неисправности лифта, однако обслуживающая компания игнорировала обращения граждан. После произошедшего один из жильцов направился в полицию.

Теперь жильцы люберецкой многоэтажки планируют также обратиться в прокуратуру.

Ранее стало известно, что в Энгельсе пенсионерка провалилась вместе с унитазом в подвал и чуть не погибла. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Также мы писали, что в Новосибирске ЧОПовцы освободили вмерзшего в бетон мужчину и вернули его супруге.

Источник:mk.ru
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
лифт
происшествие