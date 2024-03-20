В Подмосковье рухнул лифт с четырьмя людьми

В подмосковных Люберцах вместе с пассажирами упал установленный несколько месяцев назад лифт. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне в многоэтажке на Октябрьском проспекте. В момент падения в подъемнике находились четыре пассажира. На седьмом этаже лифт начал подергиваться, а затем сорвался с третьего на нулевой этаж. В результате инцидента никто не пострадал.

Выяснилось, что жильцы дома регулярно жаловались на неисправности лифта, однако обслуживающая компания игнорировала обращения граждан. После произошедшего один из жильцов направился в полицию.

Теперь жильцы люберецкой многоэтажки планируют также обратиться в прокуратуру.

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