Сильно замело снегом: сотрудники ЧОП освободили из ледяного плена вмерзшего в бетон мужчину

Житель Новосибирска уснул на улице и едва не погиб от обморожения. На помощь жителю города пришли сотрудники частной охранной организации, передает Telegram-канал Mash Siberia.

Уснувшего сибиряка обнаружили на Рябиновой улице. ЧОПовцы, по счастливому стечению обстоятельств, заметили мужчину, которого к тому моменту уже сильно замело снегом.

Мужчины помогли вмерзшему в бетон горожанину подняться с земли, а затем сопроводили домой. Там его ждала супруга. Была ли оказана пострадавшему сибиряку медицинская помощь, неизвестно.

Ранее жители Северной столицы нашли в Красносельском районе города трехлетнюю девочку с носком на руке. Малышка бродила одна во дворе дома. Сразу же найти родителей несовершеннолетней не удалось, поэтому ее передали в руки сотрудникам правоохранительных органов.