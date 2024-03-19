Возбуждено уголовное дело: пенсионерка провалилась вместе с унитазом в подвал и едва не погибла

В Энгельсе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента, который едва не стоил пожилой женщине жизни. Она провалилась вместе с унитазом и ванной в затопленный фекалиями подвал дома, передает РЕН ТВ.

Обрушение пола произошло накануне, 18 марта, в одном из домов на Вокзальной улице. Пожилая жительница Энгельса зашла в ванную комнату, после чего рухнула вместе с покрытием в подвал, который оказался затоплен нечистотами.

В результате случившегося хозяйка квартиры пострадала. Выбраться самой у женщины не получилось, поэтому ей пришлось дожидаться помощи сына.

Через некоторое время инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они возбудили уголовное дело по статье «халатность». В рамках расследования они найдут лиц, ответственных за состояние дома, и привлекут их к ответственности.

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