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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 марта 2024, 18:09
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Возбуждено уголовное дело: пенсионерка провалилась вместе с унитазом в подвал и едва не погибла

Жительница Энгельса провалилась вместе с унитазом в затопленный нечистотами подвал.
Возбуждено уголовное дело: пенсионерка провалилась вместе с унитазом в подвал и едва не погибла

© Freepik

В Энгельсе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту инцидента, который едва не стоил пожилой женщине жизни. Она провалилась вместе с унитазом и ванной в затопленный фекалиями подвал дома, передает РЕН ТВ.

Обрушение пола произошло накануне, 18 марта, в одном из домов на Вокзальной улице. Пожилая жительница Энгельса зашла в ванную комнату, после чего рухнула вместе с покрытием в подвал, который оказался затоплен нечистотами.

В результате случившегося хозяйка квартиры пострадала. Выбраться самой у женщины не получилось, поэтому ей пришлось дожидаться помощи сына.

Через некоторое время инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они возбудили уголовное дело по статье «халатность». В рамках расследования они найдут лиц, ответственных за состояние дома, и привлекут их к ответственности.

Ранее в Уфе второклассник упал в сугроб и чуть не задохнулся. На помощь школьнику вовремя пришли неравнодушные прохожие.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
женщина
травма
ванная