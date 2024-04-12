В Подмосковье появился маньяк, который обливает женщин кислотой

В подмосковном Монино неизвестный обливает женщин кислотой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленник подходит к женщинам сзади и обливает их кислотой. От его действий уже пострадала взрослая женщина и 16-летняя девушка. ЧП произошли в районе улиц Комсомольской, Южной и Московской.

Местный сотрудник полиции заявил, что женщину доставили в больницу с ожогами лица, глаз и рук. Также выяснилось, что второе нападение случилось вечером 10 апреля. Тогда 16-летняя пострадавшая возвращалась домой. По дороге незнакомец плеснул на нее жидкостью. Дома потерпевшая попыталась смыть ее, однако вещество прожгло одежду девушки и оставило ожоги на ее ногах.

В настоящий момент полиция разыскивает преступника. Вдобавок полицейские проводят экспертизу кислоты, которую использовал преступник.

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