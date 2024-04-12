Не приходит в себя три недели: россиянка впала в кому после удаления аппендицита

Жительница Кузбасса впала в кому после того, как ей удалили аппендицит в больнице. Врачи заявили, что у нее развился отек мозга, но причину назвать не смогли. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 25-летняя женщина обратилась в клинику из-за болей в животе. Медики провели обследование и пришли к выводу, что у нее аппендицит. Было решено проводить хирургическое вмешательство на следующий день. Однако после него пациентка так и не очнулась.

Муж россиянки признался, что пытался связаться с ней после операции, но у него не получалось. О том, что его супруга не пришла в сознание, ему рассказали только через сутки. Женщину перевели в Кузбасскую областную клиническую больницу, и там врачи сообщили об отеке мозга и коме.

Известно, что пациентка не приходила в себя уже три недели. Медики прогнозов на ее выздоровление не делают. Единственное, что сейчас возможно – это поддерживать жизнь женщины. К слову, ее родственники винят во всем анестезию. Они уже подали заявление в СК и областной Минздрав.

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