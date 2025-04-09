В Подмосковье задержали подростка, подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика

В Подмосковье подросток убил 10-летнего школьника. Тело мальчика было найдено на детской площадке. Об этом сообщает mk.ru. По данным Telegram-канала Mash, подозреваемого задержали.

Источник отмечает, что окровавленного ребенка нашли прохожие в Дмитрове. Люди вызвали скорую помощь, но приехавшие медики уже не смогли его спасти. От полученных ран несовершеннолетний скончался.

В совершении преступления подозревается 14-летний подросток. Пока его мотив неизвестен. Следственный комитет устанавливает все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новом Уренгое мальчик пронес в школу нож и напал на одноклассницу. Отмечалось, что парня травили сверстники, поэтому он сорвался. Мама несовершеннолетнего в разговоре с журналистами делилась, что ее сын очень хороший.

Также недавно в Иркутске сторож пытался задушить девочку пакетом. Нападение было совершено в подъезде многоэтажки.