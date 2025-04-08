«Хороший ребенок»: мать напавшего с ножом на одноклассницу школьника прокомментировала ситуацию

Мать напавшего с ножом на девочку школьника из Нового Уренгоя назвала его хорошим ребенком. Елена рассказала в беседе с 360.ru, что сына травили из-за лишнего веса.

«Сын сказал, что его дразнили. Периодически говорил, что в школе дразнят его. Мой сын — хороший ребенок, просто говорил, что его обзывают толстым. Он ни на кого зла не держал, приходил и нормально общался. Старался внимания не обращать ни на кого, отойти в сторону. Говорил, что обижают», — поделилась женщина.

Елена призналась, что плакала после случившегося и звонила отцу девочки, на которую напал ее сын. Также она связалась с охранником, на которого тоже напал пятиклассник.

Отец ученицы заявил в беседе с 360.ru, что его дочь нормально себя чувствует. Но он считает, что нападавший не «защищался» от буллинга. Такую информацию преподнесли СМИ.

«Тот ребенок был на учете, якобы себя защищал. Получается, любой нездоровый ребенок может взять оружие и нанести вред любому другому? Мне кажется, это перегибы толерантности. С дочерью все хорошо, она ничего не делала. Думаю, на нее будет психологическое давление. Права она или нет, кто-то захочет заработать бонусы, а это повлияет на психику ребенка», — сообщил мужчина.

Напомним, что нападение произошло утром в здании школы. У пятиклассника был с собой складной нож, с которым он бросился на одноклассницу. Охранник пошел разниматься детей, тогда мальчик ударил его в шею острием. Мужчина был госпитализирован. Девочку спасла куртка.

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