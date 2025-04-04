В Иркутске сторож пытался удушить девочку пакетом в подъезде

В Иркутске 35-летний сторож пытался удушить восьмилетнюю девочку пакетом в подъезде многоэтажки. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, россиянин следовал за несовершеннолетней, зашел за ней в дом и напал. Ребенок смогла оказать сопротивление и стала стучать в двери. Затем злоумышленник выбежал на улицу и стал сторожить ее под окнами. Девочка позвонила отцу, находившемуся поблизости, и сообщила о произошедшем. Отец юной жительницы Иркутска оперативно вычислил нападавшего, скрутил его и вызвал сотрудников полиции.

Прибывшие на место правоохранители задержали сторожа и доставили его в отдел. Сейчас против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

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