В Подмосковье подросток случайно проглотил клавишу от клавиатуры компьютера

В Подмосковье школьник случайно проглотил буквенную клавишу с клавиатуры. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, инцидент произошел накануне вечером в Одинцовском городском округе Подмосковья, где расположена дача семьи. Восьмиклассник так азартно играл в компьютерную игру, что не заметил, как достал из клавиатуры буквенную клавишу, стал крутить в руках, после чего положил в рот и на одном дыхании проглотил.

В больнице врачам не удалось обнаружить на рентгене небольшой квадратный предмет. Специалисты пришли к выводу, что следует подождать 3-5 дней, чтобы клавиша вышла из организма естественным путем.

Родственники разрешили несовершеннолетнему не ходить в школу. При этом каждое утро он будет вынужден пить вазелиновое масло.

Ранее в Подмосковье мужчина случайно проглотил кость от рыбы, и она проткнула ему кишечник.

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