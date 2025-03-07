Россиянин случайно проглотил кость от рыбы, и она проткнула ему кишечник

В подмосковном городе Луховицы врачи спасли 64-летнего мужчину, который во время ужина рыбой случайно проглотил кость. При этом его самочувствие резко ухудшилось только спустя несколько недель.

Как пишет Telegram-канал Baza, мужчина обратился к врачу с жалобами на покалывание в области подреберья, которое доставляло ему нестерпимую боль.

Проведенное обследование пациента показало, что его кишечник проткнула рыбья кость и подошла близко к печени. В результате образовался абсцесс, который медикам удалось вскрыть под спинальной анестезией.

В настоящее время мужчина уже выписан на амбулаторное лечение, его состояние улучшилось.

Ранее в подмосковном Долгопрудном врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего пациента. Молодой человек обратился за консультацией медиков с жалобами на продолжительный насморк.