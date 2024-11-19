В Подмосковье ограбили дом демонстрировавшего роскошный образ жизни блогера

В Подмосковье неизвестные ограбили дом блогера Антона Фадеева, который показывал роскошный стиль жизни в соцсетях. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, в ночь на 18 ноября преступники перелезли через забор и отжали окно в доме инфлюэнсера в коттеджном поселке Белага. Злоумышленники приковали Фадеева к батарее, а его жену связали скотчем. Затем грабители обыскали жилище и забрали ценности стоимостью один миллион рублей.

Уточняется, что в доме, который, по информации Baza, снимает блогер, отсутствует сигнализация. Источник предполагает, что грабители выбрали Фадеева своей жертвой, увидев его посты в соцсетях. Известно, что Фадеев регулярно публикует в микроблоге фото за рулем люксовых машин.

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