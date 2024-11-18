83-летнего ведущего популярного утреннего шоу задержали по обвинению в домогательствах к молодым мужчинам

83-летнего австралийского радиоведущего Алана Джонса задержали по подозрению в домогательствах к молодым мужчинам* (Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). По данным следствия, он совершал преступления в период с 2001 по 2019 год. Об этом сообщает Reuters.

Информацию о задержании звезды популярного утреннего шоу подтвердили в полиции. Комиссар Карен Уэбб отметила, что расследование в отношении Алана было долгим. Кроме того, не исключено, что может стать известно о новых жертвах.

К слову, сам Джонас обвинения отрицал. Другие подробности пока не раскрываются.

Радиоведущий известен своими консервативными взглядами. Он интервьюировал политиков, был тренером сборной Австралии по регби, а в последнее время работал в цифровом стартапе.

Ранее в Ярославской области мужчина на протяжении 11-ти лет насиловал дочерей. Он терял к девочкам интерес, как только они становились совершеннолетними.

Также недавно в Свердловской области россиянина заподозрили в изнасиловании падчерицы.

*(Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)