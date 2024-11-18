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Опубликовано 18 ноября 2024, 20:32
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Удар товарища достиг цели: студент получил ножом в легкое, показывая приемы для защиты от ножа

Студент из Владимира показал на себя приемы защиты от ножа и попал в реанимацию .
Удар товарища достиг цели: студент получил ножом в легкое, показывая приемы для защиты от ножа

© Freepik

Во Владимирской области разбираются в обстоятельствах травмирования студента. Молодой человек получил ножевое ранение. Он и товарищ отрабатывали приемы защиты от ножа, передает РЕН ТВ.

По данным СМИ, студент пострадал 16 ноября. В тот день парень находился неподалеку от автобусной остановки на улице Ленина. Там молодые люди якобы отрабатывали приемы защиты от ножа.

В какой-то момент удар 18-летнего парня достиг цели. Он ранил своего товарища ножом в легкое. Пострадавшему студенту потребовалась экстренная медицинская помощь.

В итоге молодого человека госпитализировали. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства и детали инцидента, который едва не закончился трагично.

Ранее в Москве сотрудник квеста «Кожаное лицо» ударил ножом 14-летнюю девочку. Кроме того, несовершеннолетней сломали палец.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
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