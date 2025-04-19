В Подмосковье обрушился балкон с двумя пенсионерками

В одном из домов Подмосковья обрушился балкон, когда на нем находились две пожилые женщины. Подробности сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городе Голицыно на Западном проспекте. Две пенсионерки находились на балконе на втором этаже – часть конструкции внезапно рухнула вместе с женщинами.

Пострадавших госпитализировали в больницу с различными травмами.

Капитальный ремонт в доме запланирован только в 2026-2028 годах. Жители давно говорили, что его необходимо сделать раньше, но их просьбы не были услышаны.

До этого в Екатеринбурге 80-летняя бабушка выпала на крышу иномарки с высоты во время мытья окон. Женщина пыталась встать и разговаривала с очевидцами произошедшего.

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