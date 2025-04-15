Пыталась встать и разговаривала: 80-летняя россиянка рухнула из окна на крышу автомобиля

В Екатеринбурге 80-летняя бабушка выпала из окна на крышу иномарки. Женщине удалось выжить.

Пенсионерка решила вымыть окна на балконе. Не удержавшись, она упала с высоты. Пожилая женщина рухнула на крышу Hyundai. Со слов очевидцев, старушка даже пыталась встать и разговаривала с очевидцами, просив их укрыть ее, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

В результате падения женщина проломила крышу и разбила лобовое стекло автомобиля. После произошедшего полицейские искали хозяина поврежденной машины.

Пострадавшая госпитализирована в медучреждение, ей оказывают необходимую помощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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