Потянулась за сигаретой: российская школьница рухнула на первый этаж в ТЦ
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14-летняя школьница провалилась на первый этаж петербургского ТЦ, когда потянулась за электронной сигаретой. Подробности очевидцы рассказали 78.ru.
По их словам, у девочки упала электронная сигарета, когда она стояла на эскалаторе. Подросток забралась на технический потолок, чтобы ее достать. Но после того, как она встала на него ногами, конструкция пошатнулась. В итоге школьница провалилась и оказалась в кафе «Бургер Кинг».
Медики увезли пострадавшую с растяжением и перенапряжением связок голеностопного сустава. Госпитализация ей не потребовалась.
До этого в Ленобласти лифт с пассажирами сорвался и пролетел три этажа. Никто из них не пострадал, но их удалось освободить только через 25 минут.
Также мы писали, что во время концерта группы Bad Omens в Мельбурне на зрителей обрушился потолок.