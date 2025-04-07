Потянулась за сигаретой: российская школьница рухнула на первый этаж в ТЦ

14-летняя школьница провалилась на первый этаж петербургского ТЦ, когда потянулась за электронной сигаретой. Подробности очевидцы рассказали 78.ru.

По их словам, у девочки упала электронная сигарета, когда она стояла на эскалаторе. Подросток забралась на технический потолок, чтобы ее достать. Но после того, как она встала на него ногами, конструкция пошатнулась. В итоге школьница провалилась и оказалась в кафе «Бургер Кинг».

Медики увезли пострадавшую с растяжением и перенапряжением связок голеностопного сустава. Госпитализация ей не потребовалась.

До этого в Ленобласти лифт с пассажирами сорвался и пролетел три этажа. Никто из них не пострадал, но их удалось освободить только через 25 минут.

Также мы писали, что во время концерта группы Bad Omens в Мельбурне на зрителей обрушился потолок.