В Подмосковье неизвестные выбросили живого младенца в мусорный контейнер

Жители одного из подмосковных городов нашли младенца, лежавшего в мусорном контейнере.

По данным РЕН ТВ, малыш громко плакал, чем привлек внимание прохожих. На место были вызваны представители экстренных служб.

В настоящее время ребенок находится в больнице, его пол и возраст не раскрываются.

Правоохранительные органы ведут розыск родителей. По некоторым данным, незадолго до этого в подъезде заметили подозрительную девушку. Кроме того, не исключается, что младенца могли оставить два молодых человека.

Ранее 17-летняя студентка Канского политехнического колледжа, родившая ребенка в туалете общежития и выкинувшая его в мусор, заявила, что не знала о беременности.

Похожий случай недавно произошел в Красноярске, где школьница родила ребенка на шестом месяце беременности, а затем избавилась от младенца, но он смог выжить. Сама юная мать после родов попала в больницу с кровотечением. Ее состояние оценивалось как тяжелое.